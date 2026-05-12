Путин поручил привлекать россиян к занятиям самбо

Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры для привлечения россиян к занятиям самбо. Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что соответствующий документ опубликован в связи с 90-летием признания самбо как вида спорта в 2028 году.

«Правительству [РФ] ... принять дополнительные меры по созданию условий для массового вовлечения граждан в занятия самбо, а также по государственной поддержке членов спортивных сборных команд Российской Федерации по самбо», — говорится в документе.

Путин поручил исполнительным органам субъектов РФ принять меры по популяризации самбо среди молодежи и других групп населения. Распоряжение вступает в силу в день подписания, 12 мая.

11 апреля стало известно, что российские самбисты, впервые за четыре года выступающие под флагом и гимном страны на международных соревнованиях среди взрослых, завоевали в первый день Кубка мира в Ереване (Армения) 32 медали, причем 16 из них — золотые.

Ранее сообщалось, что на Кубке мира по самбо в Ереване женщины дебютировали в соревнованиях среди слепых.