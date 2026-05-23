Новые герои спорта. Что нужно знать о Российско-Китайских молодежных играх – 2026

В Калининграде с 24 по 31 мая пройдут Х Российско-Китайские молодежные летние игры. Это один из крупнейших совместных спортивных проектов Москвы и Пекина. Более 400 спортсменов из двух стран разыграют медали в 12 видах спорта – от баскетбола и синхронного плавания до самбо и ушу. Турнир даст возможность проверить резерв сборных команд и открыть новые имена. Почему Российско-Китайские игры называют стартовой площадкой для будущих чемпионов, какие сюрпризы готовят организаторы и зачем Москве и Пекину нужен этот турнир именно сейчас – в материале «Газеты.Ru».

История Российско-Китайских молодежных игр началась в 2005 году, когда президент России Владимир Путин и председатель КНР Ху Цзиньтао договорились о проведении совместного турнира для молодых спортсменов. Уже через год первые соревнования состоялись в Тяньцзине – это один из четырех крупнейших городов в КНР. Затем Игры стали проходить раз в два года по очереди в обеих странах.

За 20 лет РКИ превратились в полноценную площадку для сотрудничества России и Китая. Игры объединяют не только спортсменов, но и тренеров, федерации, организаторов соревнований и болельщиков. Это давно уже больше, чем спорт: речь идет о полноценном культурном обмене между двумя странами.

Президент России Владимир Путин назвал Российско-Китайские игры «одним из наиболее успешных и масштабных проектов в сфере спорта и гуманитарного сотрудничества».

«В Калининграде пройдет заседание подкомиссии по спортивному сотрудничеству двух стран. Проведение РКИ – это хорошая традиция, которую мы намерены продолжать», — отмечает министр спорта России Михаил Дегтярев.

Площадка для проведения юбилейных Игр выбрана не случайно. В этом году Калининградская область отмечает 80-летие. Кроме того, регион обладает большим опытом проведения спортивных соревнований самого высокого уровня. Здесь проходили матчи чемпионата мира по футболу, европейские первенства и олимпийские отборы в разных видах спорта.

Министр спорта России отметил символичность того, что российский и китайский флаги будут подняты именно в Калининграде — самом сердце Европы.

Турнир будущих чемпионов

В Российско-Китайских играх примут участие спортсмены от 11 до 20 лет, для многих из них это первые международные соревнования такого масштаба. Именно поэтому Игры часто называют турниром будущих звезд.

У РКИ уже есть репутация соревнований, где появляются новые имена российского спорта. Михаил Дегтярев привел сразу несколько примеров.

«Вспомните, что в 2022 году в РКИ побеждал Савелий Коростылев, а затем он стал лидером лыжной сборной и сильно выступил на Олимпиаде. Конькобежка Анастасия Семенова собрала целую россыпь наград Российско-Китайских игр, а теперь – на ведущих ролях в сборной. Отдельно можно отметить и Мирона Лифинцева. В 2023-м он победил на РКИ, что наверняка помогло ему набраться опыта для будущих неоднократных побед на чемпионате мира по плаванию», — сказал он.

При этом турнир становится важной проверкой для российских сборных. Особенно в тех дисциплинах, где китайские спортсмены традиционно считаются сильнейшими в мире.

«Без спортивного спарринга нашим спортсменам тяжело двигаться вперед. А китайцы, как известно, очень хороши в бадминтоне. В Китае это один из самых популярных видов спорта, и состязание со столь мощным оппонентом станет крайне полезной проверкой», – заявил президент Национальной федерации бадминтона России Андрей Антропов.

Важно, что такие встречи проходят не только на больших соревнованиях раз в два года. Например, в 2025 году на сборах и дружеских турнирах в Китае побывали более четырех тысяч российских спортсменов.

От ушу до пляжного волейбола

В программу РКИ вошли 12 видов спорта: бадминтон, баскетбол, бокс, волейбол, настольный теннис, пляжный волейбол, спортивная борьба, самбо, синхронное плавание, скалолазание, ушу и художественная гимнастика. Юбилейные Игры пройдут сразу на нескольких площадках Калининградской области – в Калининграде, Зеленоградске и Светлогорске.

Семь видов спорта примет «Автотор-Арена» – один из самых современных спортивных объектов, расположенный в столице региона. По словам заместителя председателя правительства – министра спорта Калининградской области и пятикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Натальи Ищенко, комплекс способен принимать соревнования самого высокого уровня.

«Это новый спортивный объект, открытый в 2020 году. За это время он уже стал местом проведения как чемпионатов и Кубков России, так и международных соревнований. Там есть бассейн, универсальный зал, футбольный манеж. Есть условия для занятий 25 видами спорта», – отметила Наталья Ищенко.

По ее словам, уже сейчас РКИ вносят большой вклад в развитие спорта в регионе. «Благодаря им у нас появляется новое оборудование, которое поможет проводить большие старты в будущем. Кроме того, оно будет использоваться в дальнейшем спортивными школами. Игры – огромный опыт для организаторов, а человеческий ресурс невероятно важен. И, конечно, весь данный проект популяризирует спорт. Увидев соревнования, многие могут сами захотеть заняться спортом или привести в секции детей», – заявила пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.

Янтарные медали

Организаторы отдельно подчеркивают, что РКИ должны запомниться участникам не только спортивной программой. Одним из символов турнира станут уникальные медали, созданные специально к юбилейным Играм.

«Мы хотели создать не просто награду, а чтобы она была запоминающейся, чтобы каждый спортсмен увез с собой частичку Калининградской области. Дизайн разрабатывал наш калининградский ювелир Вячеслав Дарвин. У этой медали нет обратной стороны, ее сердцевина вращается, в медалях есть вставка из натурального янтаря. Все росписи делаются вручную», — рассказала Наталья Ищенко.

Церемонии награждения пройдут на площади возле собора на острове Канта – одном из самых узнаваемых мест Калининграда.

По словам губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, во время соревнований регион ожидает до 200 тысяч туристов из России и Китая. Для них подготовлены концерты и большая культурная программа.

Где смотреть Игры

Торжественная церемония открытия Российско-Китайских молодежных летних игр пройдет 25 мая в театре эстрады «Янтарь-Холл» в Светлогорске.

Следить за соревнованиями можно будет в прямом эфире на трех каналах «Триколор», а также в онлайн-кинотеатре и приложении Smart TV. Трансляции будут доступны и в «VK Видео» в официальном аккаунте Игр. Кроме того, по итогам всех соревнований зрителей ждут специальные дневники РКИ с титрами на китайском языке.

«Мы планируем показ не только самих соревнований, но и отчеты и ролики с лучшими кадрами каждого соревновательного дня», – рассказал генеральный директор АНО «Единая спортивная редакция» Евгений Никитенко.

Юбилейные Российско-Китайские игры в Калининграде уже сейчас окружает атмосфера большого спортивного фестиваля. За соревнованиями точно стоит следить, ведь Игры обещают стать одним из самых ярких молодежных спортивных событий этой весны.

Остается пожелать участникам ярких стартов, заслуженных побед и эмоций, которые запомнятся на всю жизнь.