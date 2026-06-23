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Общество

В Кушве увеличилось число пострадавших в результате смерча

Слепухин: число пострадавших в Кушве в результате смерча увеличилось до 21
Глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин/VK

Число пострадавших в Кушве в результате смерча увеличилось до 21 человека. Об этом kp.ru рассказал глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин.

По его словам, двоих человек госпитализировали с переломами, у остальных пострадавших — колото-резанные раны.

Слепухин добавил, что пункт временного размещения расположен в Доме творчества.

23 июня в сети появилось видео с последствиями торнадо в Свердловской области. Без электричества остались 5000 человек, более чем 100 жилым домам требуется ремонт.

22 июня смерч обрушился на Свердловскую область и повредил десятки домов и автомобилей. По данным Telegram-каналов, стихия «разнесла» Кушву, часть Верхней Туры и Новую Лялю. Непогода оставила без света свыше 4 тыс. домов, ветер повредил 40 крыш, повалил 25 деревьев и девять опор линий электропередачи. Смерч подошел вплотную к Нижнему Тагилу.

Ранее синоптик объяснил, что произошло в Свердловской области.

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