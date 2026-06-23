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Общество

В Новосибирске на видео попала голая женщина, разгуливавшая по улице

В Новосибирске местные жители заметили на улице женщину без одежды

В Новосибирске прогулка по улицам города закончилась для женщины без одежды задержанием. Об этом сообщает АСТ-54 Black.

По данным канала, россиянка прошлась по улицам Сакко и Ванцетти. На кадрах с места заметно, как россиянка беззаботно ходит по дорогам и стоит около ограждения.

Известно, что во время прогулки она фотографировалась с подростками. Причины такого поведения не уточняются. В какой-то момент на место прибыли росгвардейцы.

«Дальнейшая судьба женщины неизвестна», – сообщается в публикации.

До этого в Свердловской области на улице заметили голую женщину. Она медленно ходила по дороге около автостоянки.

По словам местных жителей, у 30-летней россиянки есть психическое заболевание, ее ментальное состояние в последние годы серьезно ухудшилось. При этом помощь ей не оказывают.

У свердловчанки есть ребенок, которого воспитывает бывший муж и его мать.

Ранее голая женщина выбежала на поле во время матча ЧМ-2026.

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