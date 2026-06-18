Голая женщина выбежала на поле во время матча ЧМ-2026

Голая женщина выбежала на поле во время матча Катар — Швейцария на ЧМ-2026

Обнаженная болельщица прорвалась на поле во время матча чемпионата мира по футболу 2026 года между Катаром и Швейцарией, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, женщина пробыла на поле пять секунд, после чего была задержана службой безопасности стадиона. Данный фрагмент не попал в официальную телетрансляцию игры.

Игра, которая прошла на стадионе «Левайс» в Санте-Кларе 14 июня, закончилась со счетом 1:1. Мяч в составе европейской команды оформил Брайан Эмболо, реализовавший пенальти на 17-й минуте встречи. У азиатской сборной на 94-й минуте отличился Буалем Хухи.

После этой встречи швейцарцы и катарцы набрали по одному очку в турнирной таблице группы В и синхронно возглавили свою группу. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Во втором туре сойдутся между собой национальные сборные Катара и Канады, а швейцарцы встретятся с боснийцами.

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