Россиянин пытался вывезти из страны 112 раритетов на 3,3 млн рублей

В аэропорту Казани сотрудники таможни пресекли попытку вывезти из страны 112 раритетов и стратегически важных товаров на 3,3 млн рублей. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба на своем сайте.

«Пассажира остановили в «зеленом» коридоре для выборочного контроля. В его ручной клади среди личных вещей инспекторы обнаружили 112 раритетных товаров. Нарушитель пояснил, что приобретал все для личного пользования в антикварных магазинах», — говорится в сообщении.

В ФТС добавили, что большинство предметов были изготовлены из сплавов золота и серебра. Среди товаров были найдены 58 культерных ценностей — монеты эпохи Екатерины II, периода правления Александра I и времен Германской империи. Также россиянин пытался вывезти пять советских орденов «Материнская слава», две медали «За боевые заслуги», а также признанные стратегически важными столовые приборы и ювелирные изделия.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров и культурных ценностей в крупном размере. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

19 июня сотрудники МВД России и таможни задержали подозреваемых в контрабанде и незаконном обороте сильнодействующих веществ под видом БАДов. Поставки осуществлялись из Турции, Китая и Казахстана с целью дальнейшего сбыта на территории РФ.

Ранее испанец пытался провезти 22,5 кг наркотиков через аэропорт Стамбула.