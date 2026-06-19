В РФ задержали подозреваемых в контрабанде сильнодействующих веществ под видом БАДов

Сотрудники МВД России и таможни задержали подозреваемых в контрабанде и незаконном обороте сильнодействующих веществ под видом БАДов. Об этом сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, передает официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Глава ведомства в ходе заседания Государственного антинаркотического комитета рассказал об итогах совместной работы полиции и таможенных органов по пресечению преступной деятельности контрабандистов и сбытчиков запрещенных веществ.

«Одним из последних примеров является пресечение попытки ввоза крупных партий биологически активных добавок, содержащих около 30 кг сильнодействующего вещества», – уточнил Колокольцев.

По его словам, поставки осуществлялись из Турции, Китая и Казахстана с целью дальнейшего сбыта на территории России.

До этого в Рязани суд огласил приговор 17 участникам организованной преступной группировки (ОПГ), которая занималась сбытом наркотиков в трех регионах.

Как отмечается в материалах дела, канал поставки наркотиков действовал с декабря 2022 по март 2023 года в Рязанской, Брянской и Липецкой областях. В результате у подсудимых было изъято более 248 килограммов наркотических веществ. Суд признал их виновными в совершении более 80 особо тяжких преступлений и назначил наказание от 8 до 13 лет лишения свободы.

Ранее в России завершили расследование дела о контрабанде драгметаллов на 41 млн рублей.