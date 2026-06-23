«Это чудовищный бум»: серый рынок косметологии в РФ вырос на 35% за год

В России нелегальный рынок косметологии ежегодно демонстрирует рост на 35%, на сегодняшний день его оборот достиг 100 млрд рублей. Это чудовищный бум, основанный на страхе старения, заявил НСН президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.

Он подчеркнул, что коммерческая выгода и безопасность клиента не всегда связаны, что подтверждается статистикой. По итогам 2025 года оборот легального косметологического рынка в России составил 300 млрд рублей, а тененевого – 100 млрд рублей, причем он продолжает расти, подчеркнул Трунов.

«В среднем рост составляет 35% – это бум, взрыв, — заявил он. — Возьмем секту косметологов, вдохновителем которой был Емельян Брауде. Она действовала 8 лет. Они оказывали услуги без медицинского образования, начались смерти и жалобы».

По словам юриста, ежегодно от россиян поступает порядка 50 тыс. исков о некачественной медпомощи, причем эту статистику захлестнула секта косметологов. Ее организатор ответственности избежал, в отличие от получивших от него сертификаты слушателей курсов, заключил Трунов.

Отметим, что сегодня в сети можно найти тысячи объявлений косметологов, которые предоставляют свои услуги на дому. Их клиенты – девушки, что хотят усовершенствовать свою внешность и при этом не сильно потратиться. Рассказы жертв непрофессиональных косметологов и мнение пластического хирурга, а также о последствиях, к которым может привести экономия на красоте, – в материале «Газеты.Ru».

Россиянам ранее объяснили, как выбрать профессионального косметолога.