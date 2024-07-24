«Боль была адской»: почему россиянки ходят к косметологам-самоучкам Пластический хирург Исаев: подделки на косметологическом рынке опасны для здоровья

В сети можно найти тысячи объявлений косметологов, которые предоставляют свои услуги на дому. Их клиенты — девушки, что хотят усовершенствовать свою внешность и при этом не сильно потратиться. «Газета.Ru» пообщалась с жертвами непрофессиональных косметологов и пластическим хирургом и узнала, к каким последствиям может привести экономия на красоте.

«Процедура в подвале»

Жительница Краснодара Ангелина пошла на процедуру по увеличению губ к мастеру, который использовал не сертифицированный на тот момент препарат. Последствия были крайне неприятными — в губах образовались большие комки.

«Я поехала на другой конец города, думала, сэкономлю, буду с классными губами ходить. Кололи мне препарат «Сардиния». Они его за 1000 рублей купили, а с меня взяли 9 тыс. рублей», — рассказала Ангелина «Газете.Ru».

Перед процедурой девушка не поинтересовалась у мастера наличием медицинского образования или сертификатов.

«Казалась она мне очень взрослой. Я думала ей лет 35, но, как оказалось, ей было 19. Просто она сделала себе слишком большие губы, грудь и т.д. Никакого медицинского образования у нее не было», — вспоминает Ангелина.

Исправлять ошибку предыдущего мастера она пошла к другому косметологу, уже с высшим медицинским образованием.

«Нашла девушку в своем районе, она стоматолог, но губы колет. Меня смутило, что процедура проводилась в каком-то подвале. Мне сделали укол, чтобы не было аллергии, вывели гель из губ, и через несколько недель я снова пошла [на укол]. И снова образовались огромные комки в губах, а у меня скоро свадьба. Пришлось второй раз выводить комки у нее. Потом поеду в Анапу делать у проверенного мастера», — поделилась планами девушка.

Москвичке Юлии пойти на процедуру по увеличению губ в 2021 году предложила подруга. Операция проводилась в клинике, но использовался дешевый препарат.

«Боль была адской. А потом, через 2-3 дня, весь гель, который мне вкололи, скатался в шарики и мигрировал под основание губы. И эти шарики в губах болели», — рассказала Юлия «Газете.Ru».

Чтобы восстановить свои губы, она обратилась к другому специалисту. К выбору отнеслась серьезно: изучила работы косметолога и отзывы на клинику.

«Он мне делал массаж губ. Это очень больно. В общем, исправляли работу мы долго. Я в жизни не соглашусь больше на такое страшное», — поделилась девушка.

«Говорит, в прокуратору пойдет»

Помимо испорченной внешности, клиентов «косметологов-домушников» подстерегает еще одна опасность — серьезные проблемы со здоровьем из-за отсутствия необходимой квалификации мастеров.

«Добрый день косметологи, делали био Веронику ай под глаза, прошло 3 дня клиентка говорит подопухло, по фото видно что отекло. Это нормально или стоит чем нибудь помазать?» — интересуется в специализированном чате косметолог (здесь и далее орфография и пунктуация оригинала сохранены. — «Газета.Ru»).

«Добрый вечер, коллеги! Делали процедуру микроигольчатого рф на аппарате Венус вива в области живота. Цель: подтянуть кожу. Делаем 2 раз и у пациентки на 2 день после процедуры появился рубец, по ощущениям напоминает спайку, что с этим делать и почему такое могло произойти?» — спрашивает другой косметолог.

И подобных сообщений в чатах можно найти сотни.

Некоторые мастера делятся с коллегами своими неудачами. Например, косметолог Ева рассказывает в чате, что после процедуры контурной пластики губ ее клиентка пожаловалась на пиодермию (гнойное поражение кожи). У пострадавшей девушки опухли и загноились губы.

«Девочки, помогите пожалуйста. Я за 8 лет практики с таким впервые сталкиваюсь, говорит в прокуратору пойдет», — пишет косметолог.

Как разрешился конфликт неизвестно, сообщений в чате мастер больше не оставляла.

Подтяжка, потом осложнение В июле 2023 года в Дагестане на приеме у косметолога умерла пациентка. По данным следствия, девушка, не имея лицензии на медицинскую деятельность, в своей квартире в Махачкале перед проведением косметологической процедуры ввела 22-летней пациентке обезболивающий препарат, от которого девушка скончалась на месте. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).



В ноябре 2023 года фигуранткой уголовного дела о небезопасных услугах (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ) стала 28-летняя косметолог из Тюмени. По данным следствия, женщина приобрела аппарат для косметологической процедуры, достоверно зная об отсутствии у него государственной регистрации. Летом 2022 года косметолог провела процедуру ультразвуковой подтяжки рук, в результате чего пациентка получила осложнения. Пострадавшей потребовалась операция.



В январе 2024-го косметолог-самоучка из Волгоградской области провела процедуру по коррекции мимических морщин лба и межбровной области жительнице города Волжский. В результате пациентка ослепла на один глаз, а против косметолога завели уголовное дело по той же ст. 238 УК РФ.

В тематических чатах косметологи спрашивают совета у своих коллег даже по использованию препаратов.

«Здравствуйте! Вопрос, сколько по времени разводить этот препарат. Покупала на выставке. Девушка была иностранка. Сказала 3 часа. Есть ли у кого опыт применения данного препарата?» — интересуется косметолог Елена.

Одна из таких специалистов, Наталья из Москвы, указала в размещенном в сети объявлении, что работает в сфере косметологии более восьми лет. Процедуры она проводит исключительно с выездом к клиенту.

«Заказывайте какой хотите, может вы захотите дорогой препарат», — сказала Наталья корреспонденту «Газеты.Ru», который представился клиентом.

На вопрос о наличии медицинского образования косметолог ответила утвердительно, но никаких фото диплома или сертификата не предоставила.

«К таким врачам идут из-за цены»

Купить сертифицированные препараты для косметологических услуг могут только врачи с медицинским образованием и лицензией, подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» пластический хирург, врач-косметолог Омар Исаев.

По словам специалиста, из-за того, что на рынке появилось много подделок, увеличилось количество осложнений после косметологических процедур.

«Нормальный препарат не стоит меньше 6-7 тыс. рублей. Но есть достаточно тех, кто колет дешевые препараты. И это все потом годами стоит и не выводится, фиброзируется, дает воспаление. А в некоторых случаях процессы просто необратимые», — сказал Исаев.

По словам врача-косметолога, осложнения могут возникать и во время проведения процедур.

«Попали в сосуд или у пациента аллергия пошла, а человек без медицинского образования не знает, как помочь в критической ситуации», — отметил эксперт.

Бороться с последствиями подобных экспериментов приходится профессиональным косметологам.

«Ко мне постоянно приходят пациенты с осложнениями. Как правило, исправлять приходится губы, потому что это самая распространенная процедура. Погнались за ценой, вкололи им дешевый препарат, а потом фиброз возник. Это как рубец, но только он внутри ткани образуется, его убрать уже практически невозможно», — сказал Исаев.

Чтобы избежать подобных неприятностей, косметолог посоветовал обращаться в профессиональные лицензированные клиники, а также призвал перед процедурой изучать отзывы на специалиста и фотографии его работ.