Россиянам объяснили, как выбрать профессионального косметолога

Юрист Гриценко: перед посещением косметолога нужно проверить информацию о нем

Перед походом к косметологу необходимо проверить всю доступную о нем информацию. Благодаря этому удастся выбрать профессионального врача и не стать жертвой мошенника. Об этом Tsargrad.tv рассказала медицинский юрист Ирина Гриценко.

Перед тем, как идти в какое-либо медицинское учреждение, специалист посоветовала проверить, есть ли у него лицензия. Изучить эту информацию можно на официальном сайте Росздравнадзора. Юрист объяснила, что нужно перейти на вкладку «Лицензия», где по наименованию юридического лица или его ИНН можно посмотреть его разрешение.

«Любое медицинское учреждение, в соответствии с требованиями законодательства, должно иметь сайт. И на сайте вывешивать информацию о том, какое образование у врача, какие у него сертификаты, то есть полные сведения об этом враче и время приема», — добавила эксперт.

По ее словам, если у медицинского учреждения нет собственного сайта, то есть риск, что его посетители столкнутся с мошенничеством.

Врач-дерматолог, косметолог, совладелец сети клиник доктора Омарова Зарема Омарова до этого рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что в России женщины стали реже пользоваться услугами бьюти-мастеров из-за роста цен. По словам специалиста, спрос на услуги салонов красоты продолжит снижаться в 2026 году.

