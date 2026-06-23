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Общество

Суд вынес приговор виновному в теракте в Ленобласти подростку

Суд приговорил виновного в теракте в Ленобласти подростка к 6,5 годам колонии
Shutterstock/FOTODOM

Суд признал 16-летнего подростка виновным в поджоге вышки сотовой связи в Ленинградской области, квалифицировав это преступление как террористический акт. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ в Telegram-канале.

Как указали в СК, собранные следственными органами СК России по Ленинградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора подростку. Суд назначил фигуранту наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии и ограничением свободы на срок один год.

По данным следствия, в ноябре 2025 года молодой человек получил в Telegram предложение о криптовалютном вознаграждении и после этого поджег вышку сотовой связи в деревне Даймище Гатчинского района, причинив оператору значительный ущерб. Кроме того, подросток готовил поджог электрической подстанции, но был задержан сотрудниками ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

1 июня сообщало, что в Ставропольском крае семь подростков стали фигурантами уголовного дело о несообщении о преступлении. Как рассказали в Следственном комитете, в прошлом году 21-летнему подозреваемому и остальным фигурантам в возрасте от 14 до 17 лет стало известно об участии их несовершеннолетнего знакомого в международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ и вербовке. При этом подозреваемые не сообщили об этом в правоохранительные органы.

Ранее в Краснодарском крае задержали двух человек за подготовку теракта.

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