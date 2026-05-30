В Краснодарском крае задержали двух человек за подготовку теракта

Двое жителей Краснодарского края хотели совершить теракт в Туапсе. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в марте этого года 18-летний молодой человек связался с участником запрещенной в России террористической организации. Куратор предложил перевести $300-$500, если тот изготовит самодельную бомбу и устроит теракт в Туапсе. Фигурант согласился на предложение и привлек к преступлению 17-летнего знакомого.

Молодые люди сняли на камеру территорию административного здания, где должны были совершить преступление, и передали куратору материалы. Куратор перевел на криптовалютный кошелек одного из фигурантов $30, уточнив, что оставшуюся сумму отправит после изготовления бомбы и ее закладки.

После этого 18-летний фигурант изготовил взрывное устройство и подготовил компоненты, с помощью которых куратор должен был устроить теракт.

Довести преступление до конца обвиняемые не смогли и были задержаны силовиками. Они признали свою вину, их заключили под стражу, говорится в сообщении.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на железнодорожных путях в Керчи, задержав 32-летнего жителя города.

 
