Ставропольских подростков подозревают в несообщении о подготовке теракта

В Ставрополье в отношении 7 подростков завели дела о несообщении о преступлении

В Ставропольском крае семь подростков стали фигурантами уголовного дело о несообщении о преступлении. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Как рассказали в ведомстве, в прошлом году 21-летнему подозреваемому и остальным фигурантам в возрасте от 14 до 17 лет стало известно об участии их несовершеннолетнего знакомого в международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ и вербовке. При этом подозреваемые не сообщили об этом в правоохранительные органы.

«В настоящее время по уголовным делам следователи СК России проводят следственные действия, направленные на закрепление имеющихся доказательств», — сказано в сообщении.

Расследование продолжается.

В ведомстве также напомнили об ответственности за несообщение о лицах, причастных к преступлениям террористической направленности. По этой статье фигурантам грозит до года заключения.

29 апреля в Крыму силовики задержали россиянина, подозреваемого в подготовке в Крыму теракта против руководителя одной из правоохранительных структур, а также диверсии на объектах газо- и электроснабжения.

В Центре общественных связей ФСБ РФ сообщили, что в 2025 году крымчанин был завербован через Telegram украинской спецслужбой. По заданию куратора он передавал Киеву фотографии, видео и координаты воинских частей, средств ПВО, складов с горюче-смазочными материалами и различных объектов критической инфраструктуры полуострова.

Ранее в Краснодарском крае задержали двух человек за подготовку теракта.