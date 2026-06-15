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Общество

Крымчанин 132 раза ударил ножом свою пожилую мать

В Крыму будут судить мужчину, который 132 раза ударил ножом свою пожилую мать
Прокуратура Республики Крым

В Крыму перед судом предстанет 31-летний мужчина, который изрезал собственную 71-летнюю мать. Об этом сообщает прокуратура республики.

Все случилось 30 января в селе Трудовое Симферопольского района, когда мужчина поссорился со своей матерью. В ходе конфликта он ударил пенсионерку по лицу, а затем достал из серванта раскладной нож и не менее 132 раз ударил ее лезвием.

Пострадавшая получила повреждения головы, шеи, груди и живота. В результате она не выжила. Нападавший полностью признал свою вину, уголовное дело направят на рассмотрение в Верховный суд Республики Крым.

До этого россиянка ударила сожителя ножом в живот прямо на глазах ребенка. Все произошло после совместного застолья, во время которого они распивали спиртное.

Ранее в Дагестане женщина ударила свою дочь ножом за то, что та ушла от мужа.

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