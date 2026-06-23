Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Врач объяснила, в каких случаях укус насекомого требует срочной медпомощи

Врач Уланкина: отек и сыпь после укуса насекомого – тревожный сигнал
Global Look Press

Если после укуса насекомого появляется выраженный отек – это симптом аллергической реакции. Если он становится выраженным и выходит за пределы укуса, а также появляются другие тревожные признаки, то нужно вызвать скорую помощь, рассказала RT врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Распознать аллергию можно по нескольким ключевым признакам. Если место укуса сильно опухло более чем на 10 см в диаметре — это уже повод для беспокойства. Ещё более тревожно, если по всему телу появляется сыпь, отекает лицо (губы, язык), становится трудно дышать», — пояснила специалист.

При появлении таких симптомов, как головокружение, резкая слабость, падение артериального давления и тошнота нужно срочно вызвать скорую помощь, так как это признаки анафилактического шока. Он может развиться очень быстро – буквально в течение 20 минут после укуса.

Говоря о первой помощи, Уланкина отметила, что если речь идет об укусе пчелы, то нужно осторожно удалить из ранки жало, а затем промыть ее водой с мылом. Чтобы снизить зуд, можно применить антигистаминные таблетки или мази.

При тяжелой реакции человека на укус или наличии подтвержденной аллергии на насекомых следует обратиться к врачу-аллергологу, который может прописать аллерген-специфическую иммунотерапию. Чаще всего, её достаточно, чтобы подобные ситуации больше не повторялись, заключила специалист.

До этого врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции им. Ходановой Людмила Лапа предупредила, что некоторые продукты могут усилить реакцию после укуса насекомых. Она призвала отказаться от продуктов, в которых есть гистамины, включая яблоки и прочие фрукты. По её словам, лучше всего для выведения токсинов пить обычную воду с содой или с солью. После укуса важно также не расчесывать кожу, потому что это может усилить воспаление и занести инфекцию. Если появились признаки аллергии, важно принять противоаллергический препарат и обратиться к врачу.

Ранее москвич попал в реанимацию из-за укуса комара, мужчина в тяжелом состоянии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Молодежь в России отказывается от алкоголя. Что сейчас пьют и курят россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!