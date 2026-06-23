Врач объяснила, в каких случаях укус насекомого требует срочной медпомощи

Если после укуса насекомого появляется выраженный отек – это симптом аллергической реакции. Если он становится выраженным и выходит за пределы укуса, а также появляются другие тревожные признаки, то нужно вызвать скорую помощь, рассказала RT врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Распознать аллергию можно по нескольким ключевым признакам. Если место укуса сильно опухло более чем на 10 см в диаметре — это уже повод для беспокойства. Ещё более тревожно, если по всему телу появляется сыпь, отекает лицо (губы, язык), становится трудно дышать», — пояснила специалист.

При появлении таких симптомов, как головокружение, резкая слабость, падение артериального давления и тошнота нужно срочно вызвать скорую помощь, так как это признаки анафилактического шока. Он может развиться очень быстро – буквально в течение 20 минут после укуса.

Говоря о первой помощи, Уланкина отметила, что если речь идет об укусе пчелы, то нужно осторожно удалить из ранки жало, а затем промыть ее водой с мылом. Чтобы снизить зуд, можно применить антигистаминные таблетки или мази.

При тяжелой реакции человека на укус или наличии подтвержденной аллергии на насекомых следует обратиться к врачу-аллергологу, который может прописать аллерген-специфическую иммунотерапию. Чаще всего, её достаточно, чтобы подобные ситуации больше не повторялись, заключила специалист.

До этого врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции им. Ходановой Людмила Лапа предупредила, что некоторые продукты могут усилить реакцию после укуса насекомых. Она призвала отказаться от продуктов, в которых есть гистамины, включая яблоки и прочие фрукты. По её словам, лучше всего для выведения токсинов пить обычную воду с содой или с солью. После укуса важно также не расчесывать кожу, потому что это может усилить воспаление и занести инфекцию. Если появились признаки аллергии, важно принять противоаллергический препарат и обратиться к врачу.

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