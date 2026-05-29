Москвич попал в реанимацию из-за укуса комара, мужчина в тяжелом состоянии

37-летний мужчина из Подмосковья попал в больницу после того, как побывал в Африке. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, вместе с супругой мужчина по имени Иван отправился на майские праздники в Занзибаре. Спустя около двух недель самочувствие путешественника ухудшилось.

«У Ивана появились высокая температура, резкая усталость и боль в суставах, начались приступы жара и обильное потоотделение», – сообщается в публикации.

В больницу пара обратилась только спустя некоторое время, так как списала все симптомы на тепловой удар из-за долгой работы на солнце.

В результате Иван попал в реанимацию, его состояние специалисты оценивают как тяжелое. Выяснилось, что на отдыхе мужчину укусил комар, который был переносчиком опасного типа малярии. Эта болезнь может какое-то время проявляться как грипп. В РФ такие случаи, как правило, фиксируют у приехавших из тропических стран людей.

По словам супруги пострадавшего, они объездили много стран и впервые столкнулись с подобным. Перед поездкой им рассказали, что зараженных комаров в стране якобы нет, поэтому они отказались от профилактики.

Ранее в глазу россиянки поселился червь после укуса комара.

 
