Ураган снес купол двухсотлетнего храма в Челябинской области

В Челябинской области во время урагана снесло купол храма в селе Большой Куяш

Ураган снес малый купол с крестом с двухсотлетнего храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Большой Куяш Кунашакского района Челябинской области. Об этом сообщается на странице храма во «ВКонтакте».

«Сегодня ночью во время урагана к сожалению пострадал наш храм. На малом храме в честь Рождества Христова снесен и разрушен малый купол с крестом», — говорится в сообщении.

Кроме того, во время непогоды были повреждены секции кованого ограждения, частично разрушены столбики. Никто из людей не пострадал.

Церковь является объектом культурного наследия федерального значения. Она была заложена более 200 лет назад.

22 июня смерч обрушился на Свердловскую область и повредил десятки домов и автомобилей. По данным Telegram-каналов, стихия «разнесла» Кушву, часть Верхней Туры и Новую Лялю. Непогода оставила без света свыше 4 тыс. домов, ветер повредил 40 крыш, повалил 25 деревьев и девять опор линий электропередачи. Смерч подошел вплотную к Нижнему Тагилу.

Ранее синоптик назвал условия формирования смерчевых вихрей.