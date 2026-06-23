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Россиян предупредили об опасности ежедневного поедания мороженого

Диетолог Лебедева: избыток мороженого может спровоцировать диабет и болезни ЖКТ
Kseniia Perminova/Shutterstock/FOTODOM

Мороженое важно есть умеренно, так как оно содержит очень много сахара и жиров. Бесконтрольное употребление этого лакомства грозит развитием сахарного диабета, особенно опасно это для детского организма, предупредила в беседе с RT доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

Она пояснила, что в 100 г пломбира содержится около 255 ккал, а в шоколадном мороженом — до 270 ккал, что делает этот продукт высококалорийным. По словам врача, взрослым допускается есть не более двух-трёх порций весом до 200 г в неделю, а детям – не более 100 г в день. Причём мороженое не должно заменять полноценный приём пищи, подчеркнула диетолог.

Если превышать эту норму, то есть риск набрать лишний вес и заполучить проблемы со здоровьем, включая сахарный диабет и заболевания ЖКТ.

«Поэтому, если вы хотите наслаждаться мороженым чаще, я советую выбирать менее калорийные варианты, такие как фруктовый лёд или йогуртовое мороженое», — отметила Лебедева, пояснив, что в таких лакомствах меньше сахара и жиров.

До этого диетолог София Кованова рассказала, что некоторым категориям людей не стоит есть мороженое. В частности, его не стоит употреблять при непереносимости лактозы, сахарном диабете, заболеваниях органов дыхания, простуде и гастрите.

Ранее доктор ветеринарных наук запретила давать кошкам и собакам мороженое.

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