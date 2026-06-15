Стало известно, кому нельзя есть мороженое

Некоторым категориям людей не стоит есть мороженое, в частости, его не стоит употреблять при непереносимости лактозы, сахарном диабете, заболеваниях органов дыхания, простуде и гастрите. Об этом в беседе с aif.ru рассказала диетолог София Кованова.

По ее словам, на фоне высокой калорийности от этого лакомства стоит отказаться и людям с ожирением. Кроме того, мороженое содержит большое количество сахара и жира, поэтому его не стоит есть в период обострений заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Диетолог добавила, что в его составе могут быть аллергены, включая орехи, шоколад, ягоды, искусственные пищевые красители.

«Но после стоматолога мороженое — лучшее решение для быстрого снятия анестезии», — добавила Кованова.

Эксперт по питанию, нутрициолог и психолог Елена Романова до этого говорила, что мороженое является десертом, а не частью ежедневного рациона. Употреблять этот продукт без вреда для здоровья можно один раз в неделю. Специалист объяснила, что в мороженом содержится большое количество сахара, ароматизаторов и различных добавок. Также в холодном десерте есть мука, жир, сливки или молоко. Организму тяжело переваривать это сочетание продуктов, поэтому после употребления такой пищи человек может столкнуться с тяжестью в желудке и вздутием живота.

Ранее россиян призвали не считать мороженое полноценным приемом пищи.