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Доктор ветеринарных наук запретила давать кошкам и собакам мороженое

Ветеринар Онуфриенко: мороженое может вызвать у кошек и собак нарушения ЖКТ
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Питомцы особенно тяжело переносят высокие температуры, поскольку они не могут потеть, как люди. Однако угощать их мороженым категорически нельзя.. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт Центра изучения питания и благополучия животных, доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко.

Прежде всего, эксперт оценила мороженое с точки зрения его состава. Как продукт из молока оно содержит лактозу — молочный сахар. Для его усвоения необходим специальный фермент, который практически отсутствует у взрослых кошек и собак. Онуфриенко предупредила, что употребление лактозы чревато серьезными последствиями для здоровья животного.

«Молочка может вызвать в организме питомца нарушения работы ЖКТ, такие как диарея, тошнота и боли в желудке. Кроме того, у некоторых животных возможны аллергические реакции, проявляющиеся покраснением кожи и сильным зудом», — рассказала ветврач.

Помимо этого, эксперт отметила, что мороженое — это, как правило, высококалорийный продукт, содержащий большое количество жиров, которые создают дополнительную нагрузку на печень и поджелудочную железу животного. А регулярное или чрезмерное потребление жирного может привести к развитию серьезных заболеваний пищеварительной системы, включая панкреатит.

Онуфриенко также подчеркнула, что даже мороженое без молочных ингредиентов — например, сорбет — нельзя считать безопасным угощением для питомцев, поскольку такие десерты все равно содержат большое количество сахара. Кроме того, его заменители, в частности ксилит, тоже представляют опасность — это вещество токсично для животных и и может вызвать тяжелое отравление.

«Присутствие сладкого в рационе питомца может стать причиной различных проблем со здоровьем, которые могут проявляться как прямыми нарушениями работы пищеварения — рвотой, диареей, болезненностью, — так и отсроченными — патологией поджелудочной железы и ожирением», — рассказала ветврач.

Эксперт добавила, что отдельную опасность представляет шоколад, который входит в состав некоторых десертов. Он содержит кофеин и теобромин — вещества, грозящие питомцам нарушениями работы сердечно-сосудистой и нервной систем. Кроме того, в мороженом часто присутствуют искусственные красители и ароматизаторы, которые могут вызывать у животных аллергические реакции и проблемы с пищеварением.

«Чтобы не рисковать здоровьем питомца, лучше не экспериментировать с человеческой едой и придерживаться рациона, состоящего из качественного корма и специальных лакомств для животных», — заключила ветврач.

Ранее ветврач предупредила о неожиданной причине депрессии у питомцев.

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