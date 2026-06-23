Россиянам объяснили, что делать с неожиданно упавшими на карту деньгами

Специалист Хрулёв: если на карту внезапно упали деньги, нужно обратиться в банк

Если на карту внезапно упали деньги от неизвестного лица, то это нельзя рассматривать как неожиданную удачу. Если речь идет о случайном переводе по ошибке, то деньги считаются чужими и их следует вернуть. Но переводить их просто на карту или по номеру телефона, который называет незнакомец, нельзя, предупредил в беседе с RT вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулёв.

Он подчеркнул, что для зачисления средств на карту должно быть четкое основание – например, зарплата, возврат долга или продажа товара. Без соответствующей причины человек фактически является держателем чужих денег. Если он их потратит, то отправитель может обратиться в банк и суд, потребовав возврата и уплаты процентов.

«Особенно опасно снимать такие деньги наличными, переводить их дальше, делить на части или отправлять на карту, которую назвал неизвестный человек по телефону», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что такая ситуация может быть и мошенничеством – например, попытка вывести украденные деньги. В таких случаях есть риск стать частью преступной цепочки. Хрулёв призвал проявлять осторожность, отметив, что банк и полиция впоследствии оценят первые действия человека. Поэтому важно не трогать деньги, уведомить банк и сохранить переписку с представителем финансовой организации.

Возвращать деньги напрямую незнакомому человеку опасно, подчеркнул специалист. Он призвал в подобных случаях обращаться в банк, фиксировать операцию и просить возврата денег на исходный счет по подтвержденной банком процедуре.

Напомним, в начале июня Госдума одобрила второй пакет мер по противодействию мошенникам. Предлагается создать на «Госуслугах» тревожную кнопку, ввести детские SIM-карты, обязать банки замораживать подозрительные переводы и ограничить выдачу банковских карт одному человеку. Операторы смогут собирать IMEI телефонов, а абоненты — устанавливать самозапрет на входящие заграничные звонки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме по блокировке банковских карт.