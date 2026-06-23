Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам объяснили, что делать с неожиданно упавшими на карту деньгами

Специалист Хрулёв: если на карту внезапно упали деньги, нужно обратиться в банк
wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Если на карту внезапно упали деньги от неизвестного лица, то это нельзя рассматривать как неожиданную удачу. Если речь идет о случайном переводе по ошибке, то деньги считаются чужими и их следует вернуть. Но переводить их просто на карту или по номеру телефона, который называет незнакомец, нельзя, предупредил в беседе с RT вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулёв.

Он подчеркнул, что для зачисления средств на карту должно быть четкое основание – например, зарплата, возврат долга или продажа товара. Без соответствующей причины человек фактически является держателем чужих денег. Если он их потратит, то отправитель может обратиться в банк и суд, потребовав возврата и уплаты процентов.

«Особенно опасно снимать такие деньги наличными, переводить их дальше, делить на части или отправлять на карту, которую назвал неизвестный человек по телефону», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что такая ситуация может быть и мошенничеством – например, попытка вывести украденные деньги. В таких случаях есть риск стать частью преступной цепочки. Хрулёв призвал проявлять осторожность, отметив, что банк и полиция впоследствии оценят первые действия человека. Поэтому важно не трогать деньги, уведомить банк и сохранить переписку с представителем финансовой организации.

Возвращать деньги напрямую незнакомому человеку опасно, подчеркнул специалист. Он призвал в подобных случаях обращаться в банк, фиксировать операцию и просить возврата денег на исходный счет по подтвержденной банком процедуре.

Напомним, в начале июня Госдума одобрила второй пакет мер по противодействию мошенникам. Предлагается создать на «Госуслугах» тревожную кнопку, ввести детские SIM-карты, обязать банки замораживать подозрительные переводы и ограничить выдачу банковских карт одному человеку. Операторы смогут собирать IMEI телефонов, а абоненты — устанавливать самозапрет на входящие заграничные звонки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме по блокировке банковских карт.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В половине регионов ограничат продажу алкоголя в день выпускных. Где будет действовать запрет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!