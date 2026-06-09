Тревожная кнопка и детские сим-карты. В Госдуме приняли новые меры для борьбы с мошенниками

Госдума во втором и третьем чтении одобрила второй пакет мер по противодействию мошенникам. Предлагается создать на «Госуслугах» тревожную кнопку, ввести детские сим-карты, обязать банки замораживать подозрительные переводы и ограничить выдачу банковских карт одному человеку. Операторы смогут собирать IMEI телефонов, а абоненты — устанавливать самозапрет на входящие заграничные звонки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтении поддержали законопроект, которым предлагается ввести более 20 новых мер для защиты от мошенников. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Одним из ключевых нововведений станет появление на «Госуслугах» так называемой «красной кнопки». Эта функция позволит россиянам уведомлять о том, что они стали жертвами мошенников, все необходимые службы, такие как полиция и банки.

«Если человек в момент телефонного разговора или после него начинает понимать, что на него воздействовали с целью получения денег или персональных данных, он сможет заявить об этом в один клик. Денежный перевод, если таковой имел место, будет мгновенно остановлен, начнется проверка»,

— объяснял в мессенджере MAX председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Мобильная связь и сим-карты

Целый ряд мер принят в области мобильной связи. Например, россиянам дадут возможность устанавливать самозапрет на входящие вызовы из-за границы . Снять его будет возможно только при личном посещении МФЦ.

Также одобрена идея о создании базы индивидуальных кодов мобильных устройств (IMEI) и возможности блокировать работу некоторых из них. Ответственность за наполнение базы возложат на операторов связи, но как именно у абонентов будут собирать эти данные — не раскрывается.

«Хочу подчеркнуть со всей определенностью: распространявшаяся ранее информация о платном включении телефонов в этот реестр не соответствует действительности», — заверил Боярский.

Родителям дадут возможность сообщать операторам о том, что сим-картой пользуются дети и для них необходимо ввести дополнительные меры защиты «от нежелательного контента и злоумышленников». Перечень особенностей детских «симок» предстоит определить правительству.

Также операторов обяжут передавать в единую систему сведения обо всех подозрительных телефонных номерах и блокировать их. А клиенты смогут отказываться от оформленных на них сим-карт не ранее, чем через 90 дней после их активации — это должно помочь в борьбе с «револьверной» сменой симок аферистами.

Банковские карты и переводы

Жителя России также запретят оформлять на себя более 20 банковских карт в сумме во всех банках. При этом ограничение на получение более пяти карт в одном банке снимут, а предлагавшееся ранее требование об обязательном указании ИНН при выдаче карт исключили.

Сами банки обяжут усилить защиту своих сайтов и приложений для борьбы с вредоносными программами. Они также будут предлагать пользователям установить антивирус. Подозрительные переводы начнут «замораживать» на срок до шести часов.

Если же из-за бездействия банка и оператора человек все-таки переведет деньги мошенникам, он получит право потребовать от них компенсации ущерба.

В случае принятия мер Совфедом и подписания закона президентом, часть его положений начнет действовать уже 1 сентября 2026 года. Все инициативы вступят в силу 1 января 2028 года.