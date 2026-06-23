Названо главное туристическое направление, куда отправятся россияне в 2026 году

В 2026 году большинство граждан РФ отправятся в отпуск в Турцию

Основным направлением для летнего отдыха россиян в 2026 году стала Турция. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками компании «Ингосстрах» и финансового маркетплейса «Сравни». Уточняется, что на эту страну приходится 69% всех оформленных туристических страховок на поездки в июне–августе.

На втором месте — мультистрановые путешествия, объединяющие несколько государств в рамках одного маршрута: их доля составила 16%. Замыкают тройку лидеров страны Шенгенской зоны с показателем 3%. Также в топ-5 популярных направлений вошли поездки по России и туры в Китай — по 2% оформленных страховок.

Эксперты отмечают, что по сравнению с летом 2025 года спрос на туристические полисы вырос на 72%, что свидетельствует о росте мобильности и осознанности путешественников. При этом средняя стоимость страховки снизилась на 17% и составила примерно 1,9 тысячи рублей.

Согласно недавнему исследованию сервиса «Купибилет», Калининград стал самым востребованным у российских туристов внутренним направлением для путешествий в июле. Среди зарубежных маршрутов наиболее популярным оказался Стамбул.

Ранее стало известно, что короткие поездки на выходные стали главным туристическим трендом.