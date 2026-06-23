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Армия

Новые ракеты США могли применяться для атаки ВСУ на Воронеж

ВСУ могли применить для атаки на Воронеж новые американские ракеты ERAM
U.S. Navy Photo

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж могла быть осуществлена с использованием новейших ракет ERAM (Extended Range Attack Munition), также известных как «боеприпас увеличенной дальности». Такую точку зрения высказывает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Автор публикации указывает на то, что Генеральный штаб Украины не конкретизировал тип примененных ракет в своем сообщении об атаке, что контрастирует с предыдущими случаями, когда упоминались, например, ракеты Storm Shadow.

«Однако точные выводы можно будет сделать только при наличии фотографий обломков или иных вещественных доказательств», — добавляет автор.

В то же время Telegram-канал «Воевода вещает» допускает возможность комбинированного удара, в котором могли сочетаться ракеты ERAM и Storm Shadow.

Отмечается, что в рамках американской программы ERAM были разработаны два типа управляемых авиационных ракет: RAACM от CoAspire и Rusty Dagger («Ржавый кинжал») от Zone 5 Technologies. Обе ракеты обладают дальностью действия порядка 460 километров и предназначены для поражения стационарных наземных целей в глубоком тылу противника.

22 июня Воронеж подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. Повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части города.

Ранее Великобритания испытала новое дальнобойное оружие для ВСУ.

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