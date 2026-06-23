Новые ракеты США могли применяться для атаки ВСУ на Воронеж

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж могла быть осуществлена с использованием новейших ракет ERAM (Extended Range Attack Munition), также известных как «боеприпас увеличенной дальности». Такую точку зрения высказывает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Автор публикации указывает на то, что Генеральный штаб Украины не конкретизировал тип примененных ракет в своем сообщении об атаке, что контрастирует с предыдущими случаями, когда упоминались, например, ракеты Storm Shadow.

«Однако точные выводы можно будет сделать только при наличии фотографий обломков или иных вещественных доказательств», — добавляет автор.

В то же время Telegram-канал «Воевода вещает» допускает возможность комбинированного удара, в котором могли сочетаться ракеты ERAM и Storm Shadow.

Отмечается, что в рамках американской программы ERAM были разработаны два типа управляемых авиационных ракет: RAACM от CoAspire и Rusty Dagger («Ржавый кинжал») от Zone 5 Technologies. Обе ракеты обладают дальностью действия порядка 460 километров и предназначены для поражения стационарных наземных целей в глубоком тылу противника.

22 июня Воронеж подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. Повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части города.

Ранее Великобритания испытала новое дальнобойное оружие для ВСУ.