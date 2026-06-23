Россиянам расказали, как высыпаться при ранних восходах солнца

Когда солнце светит до позднего вечера и встает в четыре утра, мозг не успевает выработать нужную дозу мелатонина, который синтезируется только в полной темноте. В результате сон становится поверхностным и не обеспечивает должного отдыха. Спасти ситуацию может только искусственное управление освещением. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач Елена Гнездова.

Окна спальни она посоветовала закрывать плотными шторами или спать в темной анатомической маске.

«За два часа до отбоя нужно исключить синий спектр от экранов, разрушающий зачатки мелатонина. Дополнительно снизьте температуру в спальне до 18 градусов — физиологическое охлаждение тела подаст мозгу сигнал к засыпанию, компенсируя дефицит темноты», — отметила специалист.

Чтобы почувствовать бодрость утром, по ее словам, следует резко распахнуть шторы — удар света по сетчатке остановит остаточный мелатонин.

Сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов до этого говорил, что тяжелое пробуждение по утрам далеко не всегда связано с ленью или отсутствием мотивации. Дело может быть в неправильно выбранном режиме сна и бодрствования.

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