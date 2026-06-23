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Общество

Россиянам рассказали, какие продукты можно есть на ночь

Гастроэнтеролог Павлова: перекус ночью должен состоять из легко усваиваемой пищи
Kulkova Daria/Shutterstock/FOTODOM

Тем, кто решил перекусить на ночь, следует отдавать предпочтение легким продуктам. Об этом aif.ru рассказали гастроэнтеролог Елена Павлова и семейный нутрициолог Наталья Шипарева.

По словам Павловой, перекус перед сном должен состоять из хорошо усваиваемой пищи.

«Например, банан — он содержит пектин, не раздражает желудок, не провоцирует агрессивной секреции. Яйцо всмятку или паровой омлет из одного белка, так как белок быстро переваривается, минимально стимулирует желчеотток и сокращение желчного пузыря. Можно добавить к трапезе печеное яблоко, тушеные овощи», — объяснила гастроэнтеролог.

При этом Шипарева напомнила, что ночью следует отказываться от употребления простых сахаров и быстрых углеводов. В позднее время фруктоза особенно интенсивно превращается в печени в жир. Рекомендуется выбирать белковую пищу, поскольку в ней содержится триптофан — аминокислота, которая необходима для синтеза мелатонина. Нутрициолог посоветовала отдавать предпочтение творогу, индейке с авокадо или омлету с зеленью.

Специалисты добавил, что объем порции в ночное время не должен быть больше 200 граммов. При этом пища должна быть мягкой и теплой, а не горячей или холодной.

До этого результаты опроса, проведенного программой лояльности «Х5 Клуб», показали, что в летнее время практически у 64% россиян значительно снижается аппетит, а каждый двадцатый при этом утверждает, что чувство голода пропадает полностью. Вместо сбалансированных приемов пищи летом россияне выбирают арбуз (33%), мороженое (27%), черешню (19%) и кефир (17%).

Ранее россиянам дали советы, как правильно питаться на работе в жару.

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