Россиянам рассказали, какие продукты можно есть на ночь

Тем, кто решил перекусить на ночь, следует отдавать предпочтение легким продуктам. Об этом aif.ru рассказали гастроэнтеролог Елена Павлова и семейный нутрициолог Наталья Шипарева.

По словам Павловой, перекус перед сном должен состоять из хорошо усваиваемой пищи.

«Например, банан — он содержит пектин, не раздражает желудок, не провоцирует агрессивной секреции. Яйцо всмятку или паровой омлет из одного белка, так как белок быстро переваривается, минимально стимулирует желчеотток и сокращение желчного пузыря. Можно добавить к трапезе печеное яблоко, тушеные овощи», — объяснила гастроэнтеролог.

При этом Шипарева напомнила, что ночью следует отказываться от употребления простых сахаров и быстрых углеводов. В позднее время фруктоза особенно интенсивно превращается в печени в жир. Рекомендуется выбирать белковую пищу, поскольку в ней содержится триптофан — аминокислота, которая необходима для синтеза мелатонина. Нутрициолог посоветовала отдавать предпочтение творогу, индейке с авокадо или омлету с зеленью.

Специалисты добавил, что объем порции в ночное время не должен быть больше 200 граммов. При этом пища должна быть мягкой и теплой, а не горячей или холодной.

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