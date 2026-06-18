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Общество

Летом каждый десятый россиянин ест по ночам, когда спадает жара

Почти половина опрошенных россиян в жару заменяет еду холодными напитками
Kulkova Daria/Shutterstock/FOTODOM

Летом практически у двух третей россиян (64%) значительно снижается аппетит, а каждый двадцатый при этом утверждает, что чувство голода пропадает полностью. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного программой лояльности «Х5 Клуб» (есть у «Газеты.Ru»).

Опрос показал, что подавляющее большинство респондентов (85%) предпочитают пропускать приемы пищи в жаркие дни. Чаще всего жители страны отказываются от обеда (40%), чуть реже от завтрака (30%) или ужина (15%). При этом летом питание россиян становится интуитивным: половина опрошенных отмечает, что не придерживается привычного расписания еды, а слушает свое тело.

Исследование также показало, что более трети респондентов (39%) не могут заставить себя есть полноценные блюда и отдают предпочтение перекусам. А каждый десятый ест только поздно вечером, когда жара спадает.

Вместо сбалансированных приемов пищи летом россияне выбирают арбуз (33%), мороженое (27%), черешню (19%) и кефир (17%). В особо жаркие дни почти половина опрошенных (48%) заменяет еду холодными напитками. 40% респондентов признаются, что не успевают съесть половину продуктов из холодильника из-за отсутствия аппетита. Еще 17% предусмотрительно не покупают полноценную еду летом, чтобы не испытывать чувство вины за испорченные продукты.

Чуть более 20% россиян рассказали, что летом тратят больше времени на поход в магазин, потому что из-за пониженного чувства голода не могут определиться с выбором товаров. При этом четверть опрошенных принципиально покупает только те продукты, которые не надо готовить. Еще четверть обращает внимание на легкую еду, которая переваривается быстро. Только 8% жителей страны считают свое питание летом сбалансированным и полезным.

Ранее выяснилось, что почти половина россиян готовят не по рецепту.

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