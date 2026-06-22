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Общество

Россиянам дали советы, как правильно питаться на работе в жару

Эксперт Маликов: лучшим перекусом в жару на работе будет йогурт без сахара
Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

В жаркую погоду самыми полезными продуктами для перекуса на работе являются натуральные и простые продукты, сочетающиеся друг с другом. Об этом радио Sputnik рассказал предприниматель, бизнес-консультант, эксперт в области пищевой промышленности Сергей Маликов.

Специалист объяснил, что в жару крайне важно соблюдать баланс белков, жиров и клетчатки. В такую погоду лучше всего перекусывать орехами, свежими ягодами или яблоками. Также можно отдать предпочтение натуральному йогурту без сахара или нежирному творогу с чайной ложкой семян чиа или льна.

Тем, кто любит овощи, эксперт посоветовал съесть огурец, морковь или сельдерей с парой ложек хумуса. Кроме того, в качестве перекуса стоит выбрать цельнозерновые хлебцы с тонкими ломтиками авокадо или слабосоленой красной рыбы.

«Опасность постоянных перекусов кроется в том, что человек неосознанно съедает много лишних калорий между приемами пищи. При этом для быстрого утоления голода обычно выбирается вредные перекусы. В результате такая привычка оборачивается стремительным набором лишнего веса и развитием опасных болезней», — предупредил Маликов.

Врач-диетолог Людмила Денисенко до этого говорила, что в период жары из-за обезвоживания уменьшается аппетит, а потребность в энергии снижается примерно на 5%. Однако, по ее словам, в это время важно соблюдать баланс полезных веществ, поэтому следует переносить приемы пищи на прохладное время суток и сократить объем перекусов в рационе.

Ранее были названы продукты, которые не стоит есть на завтрак.

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