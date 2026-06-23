Россиянам рассказали, какую опасность таят в себе стоячие водоемы

Купание в стоячем водоеме может закончиться заражением первичным амебным менингоэнцефалитом. Об этом в беседе с РИАМО предупредил главный специалист по направлению «инфекционные болезни» сети клиник «Будь Здоров» Андрей Матюхин.

«Амеба Naegleria fowleri, обитающая в илистой и теплой воде, попадает в организм человека не при проглатывании, а при резком вдохе воды носом, например, при нырянии или падении. По обонятельному нерву она проникает прямо в мозг», — рассказал специалист.

По его словам, встречается данное заболевание редко, однако зачастую приводит к летальному исходу.

Матюхин также отметил, что в стоячих водоемах обитают бактерии-лептоспиры, которые выделяются с мочой грызунов, коров, свиней. Они провоцируют лептоспироз. Болезнь проявляется в виде лихорадки в области икроножных мышц, затем могут наступить желтуха и острая почечная недостаточность.

Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов до этого говорил, что самая частая группа осложнений после купания в загрязненной или стоячей воде — кишечные инфекции. Заглатывание зараженной воды может привести к гастроэнтериту, ротавирусной и энтеровирусной инфекции, дизентерии, сальмонеллезу и другим формам пищевых токсикоинфекций с диареей, рвотой, болями в животе и повышением температуры.

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