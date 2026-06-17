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Общество

Биолог раскрыл, стоит ли бояться пиявок в российских водоемах

Биолог Марьинский: пиявки в российских водоемах безопасны
Александр Авилов/Агентство «Москва»

Российские водоемы таят в себе крайне малое количество угроз. В редких случаях человека может укусить медицинская пиявка, однако серьезной опасности она не представляет. Об этом в беседе с РИАМО сообщил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

«Ее укус неприятен исключительно тем, что из ранки потом может некоторое время сочиться кровь. Но, во-первых, никакой угрозы он не несет, а во-вторых, честно говоря, медицинские пиявки обитают обычно все-таки в достаточно стоячих и заросших водоемах, и, соответственно, купаются в них люди не так-то часто», — отметил специалист.

Медицинскую пиявку, по его словам, можно распознать по двум желтовато-оранжевым полосам на спине. Что касается большой ложноконской пиявки, которая также встречается в российских водоемах, — полос на спине у нее нет и человека она укусить не может, добавил Марьинский.

Как сообщает Гидрометцентр РФ, водоемы в Москве и Московской области прогрелись до +22°C. При этом температура воды в реках столичного региона практически не изменилась из-за похолодания.

Ранее отпускникам рассказали о неочевидной опасности, которая может подстерегать в море.

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