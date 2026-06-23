Россиянам напомнили о возможности ускорить благоустройство двора

Благоустройство дворовых территорий в России находится в ведомстве местных властей, жители при необходимости имеют право подать заявку на проведение работ через органы местного самоуправления. Также это можно сделать по муниципальной программе создания комфортной среды, сообщил в беседе с RT Игорь Поздняков, директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества.

По его словам, при первом варианте жители могут напрямую обратиться в администрацию города или района через управляющую компанию или ТСЖ – это можно сделать лично с помощью заявления или через региональные или муниципальные электронные платформы.

При реализации программы комплексного благоустройства заявка оформляется на основе общего собрания собственников квартир. В том числе они определяют список желаемых работ, а также при необходимости решают вопрос софинансирования программы жильцами. Готовая заявка подается в администрацию или в иной уполномоченный орган с пакетом документов – он должен в себя включать, в частности, схему и фотографии двора, перечень работ и протокол совещания собственников.

«Также не стоит забывать, что, согласно Правилам субсидирования программ формирования городской среды, физическое состояние дворовой территории и необходимость её благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории <…>», — подчеркнул Поздняков.

По его словам, инвентаризация проводится по нормативам, определённым в конкретном регионе. Обычно благоустройство двора включает в себя ремонт проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, а также установку скамеек, урн, наружного освещения детских площадок и так далее.

В Госдуме до этого выступили с инициативой создать в России единые стандарты для жителей, желающих озеленять территорий многоквартирных домов. В предложении депутат Светланы Разворотневой, направленной в Минстрой, подчеркивается, что отсутствие единых стандартов и подходов к благоустройству дворов приводит к недовольству жителей, конфликтам, непривлекательному дизайну объектов и так далее.

В России ранее предложили ввести публичный рейтинг работы управляющих компаний.