В России предложили ввести публичный рейтинг работы управляющих компаний

В РФ хотят запретить УК тратить деньги на благоустройство без согласия жильцов

В России предложили ввести ввести публичный рейтинг работы управляющих компаний (УК), установив запрет на распоряжение денежными средствами, выделенными на благоустройство, без согласия жильцов дома. Такую просьбу в Госдуму направило движение «Сорок Сороков», сообщил Life.ru со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно материалу, новая модель отношений, получившая название «Безопасное ЖКХ», сформулирована на основе защиты прав и законных интересов потребителей.

Активисты предложили внести изменения в законодательство РФ по введению публичного рейтинга УК и открытию для каждого многоквартирного дома собственного расчетного счета, по которому распоряжение денежных средств со стороны управляющих компаний будет возможно исключительно при согласии представителя от жильцов.

«Такой подход зарождает новое понимание финансового планирования, в том числе и верного применения налогового законодательства, признания средств, собираемых жильцами в ремонтные фонды — целевыми. Обозримая для жителя, через контроль и анализ совместного расчетного счета, эффективность управляющей компании становится её конкурентным преимуществом и может лечь в основу качественного рейтингования компаний данной сферы», — сказано в документе.

Предполагается, что внедрение этой модели поспособствует искоренению тотального нецелевого использования денежных средств жильцов, поступающих в управляющую компанию по статье «содержание и ремонт».

