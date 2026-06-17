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Общество

В России предложили создать единые стандарты для благоустройства придомовых территорий

Разворотнева: нужно создать единые стандарты озеленения придомовых территорий
Пресс-служба «Галс-Девелопмент»

Зампред Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева призвала создать в России единые единые стандарты для жителей, желающих озеленять территорий многоквартирных домов. Соответствующее предложение она направила главе Минстроя Иреку Файзуллину. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Депутат подчеркнула, что в большинстве случаев единых стандартов и подходов к благоустройству придомовых территорий нет даже на уровне муниципальных образований.

«Подобная ситуация приводит к целому ряду негативных последствий. Например, к конфликтам в связи с несогласием с выбором решений по самовольному благоустройству управляющими компаниями и городскими властями, а также к использованию неподходящих для высадки на городской территории растений и непривлекательному дизайну объектов и применению экологически опасных материалов», — объяснила парламентарий.

По мнению Разворотневой, Минстрой может создать методические рекомендации, касающиеся вопросов благоустройства придомовых территорий для жителей, управляющих организаций и органов местного самоуправления.

Помимо этого, депутат предложила проводить специальные уроки и мастер-классы о современных подходах к ландшафтному дизайну в онлайн и офлайн форматах, к которым смогут присоединиться все инициативные жильцы.

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