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Общество

Москвичей предупредили о похолодании и дождях

Синоптик Шувалов: в Москве ожидаются дожди и понижение температуры воздуха
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В столичном регионе в ближайшее время прогностические модели не обещают значительных изменений погоды. В то же время после двух солнечных дней ожидаются дожди и понижение температуры воздуха, сообщил RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, сегодня и завтра в столице будет солнечно, осадков не прогнозируется. Температура воздуха будет колебаться днём от +21 до +24 градусов.

На 25 июня Шувалов спрогнозировал незначительное похолодание до +18…+19 градусов в дневные часы. При этом будет облачно, пройдут небольшие дожди. К выходным, по словам синоптика, погода станет лучше.

«Температура, вероятно, вновь будет в пределах +21...+24 градусов. Осадков не ожидается», — заключил Шувалов.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что Москва и Подмосковье оказались на пути холодного атмосферного фронта, из-за которого в городах региона прошли сильные дожди и грозы. По его словам, сегодня погода в столичном регионе будет зависеть от гребня антициклона с запада, причём влияние антициклона сохранится и в середине недели. В среду, 24 июня, в столичном регионе ожидается солнечная и сухая погода, которая приблизится к климатической норме.

Ранее синоптик назвал условия формирования смерчевых вихрей.

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