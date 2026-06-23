Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Синоптик рассказал о погоде в Москве и Подмосковье на этой неделе

Синоптик Леус: в четверг, 25 июня, в Москву придет холодный атмосферный фронт
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Москва и Подмосковье оказались на пути холодного атмосферного фронта, из-за которого в городах региона прошли сильные дожди и грозы. Во вторник, 23 июня, погода в столичном регионе будет зависеть от гребня антициклона с запада. Об этом радио Sputnik сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам эксперта, антициклон будет рассеивать облака, понизит температуру воздуха и уменьшит вероятность дождей. Днем в Москве столбики термометров покажут +22...+24°C, а в Подмосковье — +20...+25°C.

Синоптик подчеркнул, что влияние антициклона сохранится и в середине недели. В среду, 24 июня, в столичном регионе ожидается солнечная и сухая погода, которая приблизится к климатической норме. В Москве температура составит +21...+23°C, а в Подмосковье — +19...+24°C.

При этом в четверг, 25 июня, погода снова изменится.

«Очередной атмосферный фронт, на этот раз холодный, принесет в столицу с севера облака, дожди и понизит температуру, формируя скорее осенний характер погоды: днем в четверг в Москве +18...+20°C, по области — +16...+21°C. В последний рабочий день на этой неделе столичный регион будет ощущать влияние тыловой части циклона, кружащего над Предуральем. На фоне небольшого роста атмосферного давления в облаках появятся прояснения, местами еще пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха изменится мало. Днем в столице +18...+20°C, в Подмосковье — +16...+21°C», — рассказал специалист.

Он подчеркнул, что в выходные, 27 и 28 июня, погода начнет улучшаться. В эти дни дожди закончатся, выйдет солнце, а столбики термометров в столичном регионе покажут немного выше +20°C.

Ранее на видео попали затопленные дороги Москвы после сильного ливня.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В половине регионов ограничат продажу алкоголя в день выпускных. Где будет действовать запрет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!