Синоптик рассказал о погоде в Москве и Подмосковье на этой неделе

В Москва и Подмосковье оказались на пути холодного атмосферного фронта, из-за которого в городах региона прошли сильные дожди и грозы. Во вторник, 23 июня, погода в столичном регионе будет зависеть от гребня антициклона с запада. Об этом радио Sputnik сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам эксперта, антициклон будет рассеивать облака, понизит температуру воздуха и уменьшит вероятность дождей. Днем в Москве столбики термометров покажут +22...+24°C, а в Подмосковье — +20...+25°C.

Синоптик подчеркнул, что влияние антициклона сохранится и в середине недели. В среду, 24 июня, в столичном регионе ожидается солнечная и сухая погода, которая приблизится к климатической норме. В Москве температура составит +21...+23°C, а в Подмосковье — +19...+24°C.

При этом в четверг, 25 июня, погода снова изменится.

«Очередной атмосферный фронт, на этот раз холодный, принесет в столицу с севера облака, дожди и понизит температуру, формируя скорее осенний характер погоды: днем в четверг в Москве +18...+20°C, по области — +16...+21°C. В последний рабочий день на этой неделе столичный регион будет ощущать влияние тыловой части циклона, кружащего над Предуральем. На фоне небольшого роста атмосферного давления в облаках появятся прояснения, местами еще пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха изменится мало. Днем в столице +18...+20°C, в Подмосковье — +16...+21°C», — рассказал специалист.

Он подчеркнул, что в выходные, 27 и 28 июня, погода начнет улучшаться. В эти дни дожди закончатся, выйдет солнце, а столбики термометров в столичном регионе покажут немного выше +20°C.

Ранее на видео попали затопленные дороги Москвы после сильного ливня.