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Общество

Часть Крыма осталась без света из-за аварии

В восточной части Крыма зафиксировано отключение электроэнергии из-за аварии
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Электроснабжение нарушено в восточной части Крыма в связи с аварией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил оперштаб республики со ссылкой на «Крымэнерго».

«В восточной части Крыма зафиксировано частичное отключение электроэнергии вследствие аварии. В связи с повреждениями электрических сетей потребители Восточного энергорайона остались без электроснабжения», — говорится в сообщении.

Специалисты приступили к ремонтным работам. Предварительно, электроснабжение должны восстановить до 17:00 мск, добавили в оперштабе.

Накануне власти Севастополя объявили о введении временных ограничений с 22 июня: меры затронут транспорт, торговлю, энергоснабжение и повседневную жизнь горожан. Кроме того, в ближайшие два дня приостановлена продажа топлива населению. Ограничения связаны с «необходимостью оперативной корректировки логистики» на фоне последних атак ВСУ на полуостров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жителей Крыма призвали отключить кондиционеры.

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