Появились кадры задержания и допроса фигуранток дела о терактах в Пятигорске

ФСБ опубликовала оперативные кадры задержания двух женщин, обвиняемых в подготовке серии терактов в Пятигорске. Об этом сообщило РИА Новости.

На видео сняли задержание одной из фигуранток сотрудниками спецподразделения. После этого правоохранители перенесли обнаруженный у нее рюкзак с самодельным взрывным устройством в безопасное место, поместили его в автомобильную шину и произвели контролируемую детонацию. После задержания второй обвиняемой аналогичное взрывное устройство обезвредили с помощью робота-взрывотехника.

Во время допросов обе женщины сообщили, что познакомились в интернете с мужчиной, говорившим с выраженным украинским акцентом, когда искали подработку. По их словам, они не знали, что в переданных им сумках находились самодельные взрывные устройства.

Одна из обвиняемых расплакалась и рассказала, что ее задержали в день рождения. При этом она поблагодарила сотрудников правоохранительных органов, заявив, что они спасли ей жизнь.

Следствие установило, что фигуранткам 19 и 47 лет. По версии правоохранительных органов, женщины не были знакомы друг с другом и не понимали, что их используют для совершения террористической операции. Обе прибыли из Москвы в Пятигорск, где 20 июня получили из заранее оборудованных тайников рюкзаки с самодельными взрывными устройствами. Младшую из подозреваемых задержали возле контрольно-пропускного пункта одного из силовых ведомств, вторую — в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Одна из женщин сообщила, что забрала рюкзак из мусорного пакета в указанном месте и отнесла его по полученному адресу, после чего была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

В отношении обеих женщин возбуждены уголовные дела. По решению суда они заключены под стражу.

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