Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Появились кадры задержания и допроса фигуранток дела о терактах в Пятигорске

ФСБ опубликовала видео задержания обвиняемых в подготовке теракта в Пятигорске

ФСБ опубликовала оперативные кадры задержания двух женщин, обвиняемых в подготовке серии терактов в Пятигорске. Об этом сообщило РИА Новости.

На видео сняли задержание одной из фигуранток сотрудниками спецподразделения. После этого правоохранители перенесли обнаруженный у нее рюкзак с самодельным взрывным устройством в безопасное место, поместили его в автомобильную шину и произвели контролируемую детонацию. После задержания второй обвиняемой аналогичное взрывное устройство обезвредили с помощью робота-взрывотехника.

Во время допросов обе женщины сообщили, что познакомились в интернете с мужчиной, говорившим с выраженным украинским акцентом, когда искали подработку. По их словам, они не знали, что в переданных им сумках находились самодельные взрывные устройства.

Одна из обвиняемых расплакалась и рассказала, что ее задержали в день рождения. При этом она поблагодарила сотрудников правоохранительных органов, заявив, что они спасли ей жизнь.

Следствие установило, что фигуранткам 19 и 47 лет. По версии правоохранительных органов, женщины не были знакомы друг с другом и не понимали, что их используют для совершения террористической операции. Обе прибыли из Москвы в Пятигорск, где 20 июня получили из заранее оборудованных тайников рюкзаки с самодельными взрывными устройствами. Младшую из подозреваемых задержали возле контрольно-пропускного пункта одного из силовых ведомств, вторую — в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Одна из женщин сообщила, что забрала рюкзак из мусорного пакета в указанном месте и отнесла его по полученному адресу, после чего была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

В отношении обеих женщин возбуждены уголовные дела. По решению суда они заключены под стражу.

Ранее ФСБ предотвратила попытку подрыва поезда с ГСМ в Подмосковье, задержав двоих россиян.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В половине регионов ограничат продажу алкоголя в день выпускных. Где будет действовать запрет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!