В Пятигорске предотвратили двойной теракт против силовиков

ФСБ: в Пятигорске две женщины с бомбами собирались взорвать силовиков

В Пятигорске предотвращена попытка двойного теракта против сотрудников правоохранительных органов: по подозрению в подготовке преступления задержаны две гражданки России. Об этом сообщили РИА Новости в ФСБ.

В спецслужбе сообщили, что операцию провели сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом России на территории Ставропольского края.

По информации ведомства, на подходе к одному из зданий силовых структур была задержана 20-летняя россиянка. В ее рюкзаке нашли самодельное взрывное устройство мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте. После помещения устройства в безопасное место его взорвали. В ФСБ подчеркнули, что никто из сотрудников правоохранительных органов и гражданских не пострадал.

После происшествия в районе были усилены меры безопасности и начались оперативные мероприятия по поиску возможных сообщников. В результате рядом с предполагаемым местом теракта была задержана еще одна 48-летняя россиянка. По данным ФСБ, по указанию украинских кураторов она намеревалась доставить аналогичное самодельное взрывное устройство к месту первого взрыва в момент работы следственно-оперативной группы. Бомбу обезвредили специалисты-взрывотехники ФСБ.

Следственное управление СК России по Ставропольскому краю возбудило уголовные дела по статьям о покушении на совершение террористического акта, незаконной перевозке боеприпасов и незаконном изготовлении взрывных устройств.

Ранее ФСБ предотвратила попытки терактов в Адыгее, на Кубани и в Сибири, задержав троих подозреваемых.