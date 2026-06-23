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Общество

Подросток сорвался со скалы на Алтае, пытаясь сделать фото

На Алтае подросток сорвался со скалы, пытаясь сделать фото
МЧС России

На Алтае несовершеннолетний пытался сделать фото на скале и сорвался с нее. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел 22 июня в Чемальском районе вблизи Ороктойского моста. Юноша решил сделать фото на скале, но в процессе сорвался с нее в реку Катунь.

Сейчас подростка ищут спасатели, правоохранители и волонтеры. В данный момент обследовано 18 километров берега и акватории.

До этого в Свердловской области юноша сорвался с высоты около 20 метров на карьере и выжил. Юноша самостоятельно вызвал спасателей. Прибывшие на место специалисты спустились к ребенку, затем спустили его на дно карьера, где его ждали медики.

Ранее турист из Нижегородской области сорвался со склона в Карачаево-Черкесии.

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