Турист из Нижегородской области сорвался со склона в Карачаево-Черкесии

Турист из Нижнего Новгорода сорвался со снежника на горном перевале Федосеева в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Карачаево-Черкесской Республике
Несчастный случай произошёл в районе перевала, высота которого достигает 2900 метров над уровнем моря.
Мужчина проходил туристический маршрут в составе группы, но в какой-то момент упал со снежника — неподвижного скопления снега в горах — и не смог продолжить путь.
Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС имени В.М. Дзераева эвакуировали пострадавшего с перевала. Спасатели дошли до туриста по снегу пешком, оказали ему первую помощь, спустили в поселок Архыз и передали врачам.
Мужчина выжил, но получил травмы. В каком состоянии он сейчас находится — неизвестно.
Ранее мужчина упал на машине в каньон с 61-метровой высоты и выжил.