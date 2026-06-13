Турист из Нижегородской области сорвался со склона в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии турист пострадал на высоте 2900 метров над уровнем моря

Турист из Нижнего Новгорода сорвался со снежника на горном перевале Федосеева в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Карачаево-Черкесской Республике

Несчастный случай произошёл в районе перевала, высота которого достигает 2900 метров над уровнем моря.

Мужчина проходил туристический маршрут в составе группы, но в какой-то момент упал со снежника — неподвижного скопления снега в горах — и не смог продолжить путь.

Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС имени В.М. Дзераева эвакуировали пострадавшего с перевала. Спасатели дошли до туриста по снегу пешком, оказали ему первую помощь, спустили в поселок Архыз и передали врачам.

Мужчина выжил, но получил травмы. В каком состоянии он сейчас находится — неизвестно.

Ранее мужчина упал на машине в каньон с 61-метровой высоты и выжил.