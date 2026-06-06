В Свердловской области юноша сорвался с высоты около 20 метров на карьере и выжил

В Свердловской области подросток упал с высоты около 20 метров

В Нижнем Тагиле спасли подростка, который рухнул с высоты 20 метров. Об этом сообщает МБУ «Центр защиты».

Инцидент произошел на Валегинском карьере. Компания школьников гуляла на верхней кромке, но в какой-то момент один из молодых людей не смог удержать равновесие и рухнул вниз.

«Он пролетел около 20 метров и получил травму», – сообщается в публикации.

Юноша самостоятельно вызвал спасателей. Прибывшие на место специалисты спустились к ребенку, затем спустили его на дно карьера, где его ждали медики. Для этого спасатели использовали альпинистское снаряжение и носилки. О том, какие травмы получил пострадавший, не сообщается.

До этого подобный случай произошел в Севастополе. Находясь на пляже «Инжир», он рухнул с высоты около 20 метров. В результате у пострадавшего диагностировали тяжелые травмы, среди них – переломы и черепно-мозговая травма.

Ранее турист впал в кому в первый день отпуска после падения с высоты.