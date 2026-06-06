Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Свердловской области юноша сорвался с высоты около 20 метров на карьере и выжил

В Свердловской области подросток упал с высоты около 20 метров
МБУ «Центр защиты населения»/VK

В Нижнем Тагиле спасли подростка, который рухнул с высоты 20 метров. Об этом сообщает МБУ «Центр защиты».

Инцидент произошел на Валегинском карьере. Компания школьников гуляла на верхней кромке, но в какой-то момент один из молодых людей не смог удержать равновесие и рухнул вниз.

«Он пролетел около 20 метров и получил травму», – сообщается в публикации.

Юноша самостоятельно вызвал спасателей. Прибывшие на место специалисты спустились к ребенку, затем спустили его на дно карьера, где его ждали медики. Для этого спасатели использовали альпинистское снаряжение и носилки. О том, какие травмы получил пострадавший, не сообщается.

До этого подобный случай произошел в Севастополе. Находясь на пляже «Инжир», он рухнул с высоты около 20 метров. В результате у пострадавшего диагностировали тяжелые травмы, среди них – переломы и черепно-мозговая травма.

Ранее турист впал в кому в первый день отпуска после падения с высоты.

 
Теперь вы знаете
Пушкин называл жену своей 113-й любовью. Горячие факты о поэте, которые не рассказывают в школе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!