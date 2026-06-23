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Общество

СМИ сообщают, что польские фермеры протестуют против поставок сельхозпродукции из Украины

Рortalspozywczy: в Польше фермеры блокировали автомагистраль, требуя переговоров
farmer.pl

Польские фермеры перекрыли автомагистраль, требуя переговоров с правительством по поводу поставок сельхозпродукции из Украины. Об этом пишет издание Рortalspozywczy.

По данным издания, фермеры перекрыли автостраду S3 у развязки Грифино и требуют «переговоров с правительством и решений по повышению рентабельности сельскохозяйственного производства».

Отмечается, что фермеры планируют продолжать акцию протеста до 2 сентября.

Власти Грифино не давали согласия на проведения акции протеста на трассе S3, отметив, что блокирование дороги приведет к неудобствам для водителей. Фермеры обратились в суды различных инстанций. В результате апелляционный суд Щецина постановил, что право на собрания не может быть ограничено.

До этого польские фермеры блокировали КПП на границе с Украиной в сентябре 2025 года.

Протесты фермеров проходили в Польше с февраля до лета 2024 года. В рамках демонстраций аграрии требовали прекратить поставки в страну дешевого украинского зерна, критиковали зеленые инициативы Евросоюза и выступали за усиление поддержки местных хозяйств. В результате демонстраций ввоз зерна с Украины ограничили и приняли ряд мер для помощи фермерам.

Ранее в украинском правительстве отреагировали на протесты польских фермеров.

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