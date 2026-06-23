Появились подробности подготовки к двойному теракту в Пятигорске

Задержанные по делу о подготовке двойного теракта в Пятигорске заявили, что не знали о находившихся в их рюкзаках самодельных взрывных устройствах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованное ФСБ видео.

Одна из женщин рассказала, что искала подработку в интернете. По ее словам, в июне с ней связался человек, предложивший высокооплачиваемую работу. В день ее рождения, 20 июня, куратор поручил доставить рюкзак к одному из объектов правоохранительных органов в Пятигорске. Женщина утверждает, что о находившемся внутри взрывном устройстве узнала только после задержания сотрудниками ФСБ. Она также выразила благодарность правоохранителям, заявив, что они предотвратили трагедию и сохранили жизнь ей и окружающим.

Вторая задержанная сообщила, что также познакомилась в интернете с человеком, говорившим с выраженным украинским акцентом. По ее словам, 18 июня 2026 года куратор поручил ей доставить сумку с самодельным взрывным устройством к одному из объектов правоохранительных органов в Пятигорске. О содержимом сумки, как утверждает женщина, ей стало известно лишь после задержания.

Утром 23 июня ФСБ сообщила о предотвращении двойного теракта против сотрудников правоохранительных органов в Пятигорске. Сначала возле одного из зданий силового ведомства была задержана молодая россиянка, в рюкзаке которой нашли самодельное взрывное устройство мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте. Позднее рядом с тем же объектом задержали 48-летнюю женщину, которая по указанию украинских кураторов собиралась доставить аналогичное устройство к месту первого взрыва во время работы следственно-оперативной группы.

По данным ФСБ, украинские спецслужбы планировали использовать обеих женщин в качестве смертниц. Обе фигурантки арестованы.

Ранее ФСБ предотвратила другой теракт, задержав двоих планировавших подрыв поезда с ГСМ в Подмосковье.