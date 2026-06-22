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Общество

Стало известно, как россияне планируют провести лето

KP.RU: 15% россиян планируют проведут летний отпуск на природе
AssiaPix/Shutterstock/FOTODOM

Часть россиян проведут свой летний отпуск на даче, другие планируют путешествия за границу, а некоторые хотят остаться на это время дома. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 28% респондентов проведут летний отпуск дома. При этом некоторые россияне планируют уделить время делам, которые раньше откладывали, в числе которых ремонт, генеральная уборка и помощь близким. Другие опрошенные хотят как можно больше гулять, встречаться с друзьями и ходить на различные мероприятия в своем городе.

Другие 15% респондентов отправятся на курорты в России и на дачу. Часть участников опроса планирует поехать в Краснодарский край или Крым, а другие организуют отдых за городом.

Еще 12% россиян этим летом поедут в соседние города, чтобы полюбоваться архитектурой и посмотреть новые уголки страны. А 9% опрошенных запланировали отдых за границей, в том числе в Турции и Азии.

Однако 18% респондентов признались, что в этом году у них не будет летнего отпуска. Оставшиеся 3% проголосовали за вариант «другое».

Аналитики онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса «ВсеИнструменты.ру» до этого рассказали «Газете.Ru», что по итогам марта-апреля 2026 года покупки товаров для комфортного отдыха на даче выросли на 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Ранее россиянам посоветовали начинать искать работу летом.

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