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«Недели мало»: психолог назвал оптимальную продолжительность отпуска

Психолог Ягудин: для восстановления нервной системы берите 2-3 недели отпуска
Viktorya Telminova/Shutterstock/FOTODOM

Неделя отпуска может дать передышку, но при сильном выгорании ее часто мало для полноценного восстановления. Оптимальную для физического и ментального здоровья продолжительность отпуска в беседе с «Газетой.Ru» назвал основатель и руководитель Международного нейроуниверситета им. Д. Р. Ягудина, доктор психологических наук Дмитрий Ягудин.

Эксперт предупредил, что при выгорании нервная система долго живет в режиме хронического напряжения. У человека может повышаться уровень кортизола, нарушаться работа дофаминовой системы, снижаться когнитивная гибкость и способность получать удовольствие даже от отдыха.

«Мы просто не способны улыбаться, не способны радоваться. Именно поэтому первая неделя отпуска часто почти не ощущается как отдых вообще. Мозгу требуется время, чтобы выйти из режима постоянной мобилизации», — объяснил Ягудин.

В первые три-пять дней многие продолжают проверять почту, прокручивать в голове задачи, возвращаться к незавершенным разговорам и чувствовать тревогу от бездействия. Поэтому для отдыха важно дать нервной системе понять, что прежняя задача закончена.

По словам эксперта, заметное снижение стресса и восстановление когнитивных функций обычно начинаются ближе ко второй неделе. Примерно через 10-14 дней улучшается сон, снижается эмоциональная реактивность, возвращается концентрация и появляется внутренняя энергия.

«Неделя отпуска действительно помогает, но чаще как пауза, чем как полноценное восстановление, особенно если человек уже находится в стадии эмоционального истощения», — сказал психолог.

Оптимальным для нервной системы Ягудин назвал отпуск на две-три недели подряд. При этом отдыха не дает сам факт отсутствия работы. Важны смена режима, сон, физическая активность, общение с природой и близкими, новые впечатления, период без постоянного информационного шума. Поэтому две недели на море с ноутбуком могут не помочь, а несколько дней без связи в горах иногда дают заметную перезагрузку, привел пример доктор психологических наук.

Ягудин также призвал различать отпуск ради впечатлений и паузу для восстановления. Многие уезжают, но берут с собой незавершенные дела и тревожные мысли. В итоге человек меняет место, а мозг продолжает возвращаться к старым задачам. Поэтому к отпуску стоит готовиться заранее. Важно закрыть ключевые рабочие вопросы, снять эмоциональные «хвосты» и не брать с собой дела.

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