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Общество

Обвиняемых в подготовке двойного теракта в Пятигорске отправили в СИЗО

В Пятигорске арестовали обвиняемых в подготовке теракта против силовиков
Jiri Hubatka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Суд заключил под стражу двух женщин, обвиняемых в подготовке терактов в Пятигорске. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе судов Ставропольского края.

По данным пресс-службы, обеим обвиняемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 20 августа 2026 года.

Утром 23 июня ФСБ сообщила о предотвращении в Пятигорске попытки двойного теракта против сотрудников правоохранительных органов. По данным ведомства, на подходе к одному из зданий силовых структур задержали 20-летнюю россиянку. В ее рюкзаке обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте.

После этого в районе начали поиск возможных сообщников. В результате была задержана еще одна россиянка 48 лет. По версии ФСБ, по указанию украинских кураторов она собиралась доставить аналогичное самодельное взрывное устройство к месту первого взрыва в момент работы следственно-оперативной группы. Вторую бомбу обезвредили специалисты-взрывотехники ФСБ.

В отношении женщин возбудили уголовные дела по статьям о покушении на совершение террористического акта, незаконной перевозке боеприпасов и незаконном изготовлении взрывных устройств.

Ранее ФСБ предотвратила попытку подрыва поезда с ГСМ в Подмосковье, задержав двух российских граждан.

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