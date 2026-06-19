Врач объяснила, как часто можно есть суши

Врач Залетова: суши можно есть не чаще двух раз в неделю

Взрослым относительно здоровым людям можно есть суши не чаще одного или двух раз в неделю. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

По ее словам, для ежедневного употребления эта пища не подходит, поскольку основным ингредиентом в нем выступает белый рис.

«Он очень быстро усваивается и резко поднимает уровень сахара в крови. А когда суши еще макают в соевый соус, то получают сразу огромное количество соли, которая задерживает воду», – предупредила Залетова.

Врач добавила, что за один прием пищи стоит есть не более шести-восьми штук.

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов до этого говорил, что суши и роллы противопоказаны беременным женщинам, маленьким детям, а также людям с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями печени, желудка, поджелудочной железы, кишечника.

Он посоветовал не заказывать суши на дом в жару, особенно если есть сомнения в качестве доставки. Гораздо безопаснее приобретать их в точках, где большой оборот и видно, что блюдо готовят часто и свежими партиями.

Ранее врач предупредила об опасности доставки роллов и суши в жару.