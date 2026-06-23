В Красноярском крае полицейские столкнулись с «человеком-бензопилой»

SHOT: в Канске задержали пьяного мужчину, бежавшего с бензопилой на полицейских

В Красноярском крае полицейские задержали мужчину, который, по данным правоохранителей, угрожал им включенной бензопилой. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации издания, в полицию обратилась женщина, которая заявила, что агрессивный мужчина пытается проникнуть на ее участок в городе Канске.

Прибывшие на место сотрудники полиции во время работы увидели нетрезвого мужчину, который направился в их сторону с угрозами и работающей бензопилой. Попытка успокоить его словами результата не дала.

После этого один из полицейских произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух. Агрессора задержали и доставили в отдел полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

До этого мужчина устроил дебош на борту самолета и не выжил. Инцидент произошел на борту воздушного судна, следовавшего в Омск. 37-летний мужчина по имени Владимир во время полета выхватил ножницы и стал нападать на окружающих. Позже он также попытался пройти в кабину пилота.

Ранее пьяная пара поссорилась на борту самолета и спровоцировала драку с полицейскими.