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Общество

Пьяная пара поссорилась на борту самолета и спровоцировала драку с полицейскими

Пьяный пассажир устроил дебош на борту Ryanair и ударил полицейского
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Пьяный пассажир ударил полицейского при задержании на борту самолета Ryanair. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел 16 июня на рейсе из Эдинбурга в Пальма-де-Майорку (Испания). По словам очевидца, мужчина и женщина, сидевшие в передней части салона, находились в состоянии алкогольного опьянения еще до вылета, а в полете поссорились.

Ситуация вышла из-под контроля, и нескольким членам экипажа пришлось вмешаться, чтобы пресечь конфликт. Однако, когда пара поняла, что после приземления их арестуют, дебоширы снова принялись буянить.

На борт поднялись полицейские. При попытке задержать мужчину, тот ударил одного из офицеров по лицу. В ответ стражи порядка были вынуждены применить дубинки, чтобы усмирить нападавшего, и избили его на глазах у других пассажиров.

В авиакомпании Ryanair пока не комментировали произошедшее.

Ранее россиянин бросался на людей с ножницами в самолете и потерял сознание, его не спасли.

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