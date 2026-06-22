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Общество

Россиянин бросался на людей с ножницами в самолете и потерял сознание, его не спасли

Пассажир следовавшего в Омск самолета потерял сознание после дебоша на борту
MeSamong/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина устроил дебош на борту самолета и не выжил. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на кануне на борту воздушного судна, следовавшего в Омск. 37-летний мужчина по имени Владимир во время полета выхватил ножницы и стал нападать на окружающих. Позже он также попытался пройти в кабину пилота.

В результате пассажиры самостоятельно обезвредили дебошира.

«Чтобы мужчина не причинил вреда окружающим, пассажиры связали его руки и ноги пластиковыми стяжками», – сообщается в публикации.

Спустя некоторое время он успокоился. Пассажиры решили, что стоит снять с него стяжки, однако после этого Владимир внезапно потерял сознание.

Медики спасти пострадавшего не смогли. Что именно стало причиной ухудшения самочувствия, не уточняется.

До этого Жительницу Калуги задержали после дебоша на рейсе в Доху. Пьяная пассажирка налетела на своего партнера, который сидел рядом, затем – проявила агрессию к ребенку. В аэропорту пункта назначения ее встретили полицейские.

Ранее россиянин повздорил в самолете с бывшей женой и устроил дебош на борту.

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